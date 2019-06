Papa Martijn won (even) de strijd van tablets en smartphones: “Neem je kind eens mee op ‘Safari in eigen land’” Bart Kerckhoven

14 juni 2019

07u00 10 Beersel De kinderen tijdens vakanties weghouden van tablets en smartphones is voor ouders een hele opgave geworden maar Martijn Wauters (39) uit Beersel gooit een nieuw wapen in de strijd. Zijn dochters leverden de inspiratie voor het boek ‘Op safari in eigen land’. Samen met het hele gezin kan gespeurd worden naar 101 dieren. Je hoeft er geen duizenden kilometers voor te reizen en de kinderen leren nog iets bij ook.

Van een zeehond tot een kikker maar ook de bever en een chihuahua… het zijn maar enkele dieren die een plekje in het doeboek ‘Op safari in eigen land’ kregen. 101 beestjes zijn er in opgenomen. En net als bij een echte safari in Afrika is er een ‘Big Five’ van meest uitdagende dieren om te vinden. Een uil lijkt ons nog wel haalbaar maar de zwarte zwaan, de meerval, een otter en een adder lijken al minder evident. “Die Big Five is voor de echte avonturiers”, lacht Martijn. “Ik heb mijn boek natuurlijk zelf eens uitgetest. Op enkele dagen tijd vond ik zelf al een veertigtal dieren op de lijst in de eigen buurt. Het wordt dus zeker geen frustrerende zoektocht. Ik geef tips in het boek waar je de dieren kan vinden.”

Toen de kinderen klein waren maakten we vaak wandelingen in de buurt maar toen ze ouder werden kreeg ik ze nog moeilijk mee. Smartphones, tablets en games zijn zware concurrenten geworden. Zo ontstond het idee om de wandelingen wat spannender te maken. Martijn Wauters, auteur van ‘Op safari in eigen land’

Martijn is in het dagelijkse leven personeelsverantwoordelijke bij de gemeente Beersel. Als auteur schreef hij al boeken over de organisatie van ons werk en arbeidspsychologie. Dan verwacht je niet meteen een boek vol beestjes van hem. “Mijn twee dochters leverden de inspiratie”, legt Martijn uit. “Toen ze klein waren maakten we vaak wandelingen in de buurt maar toen ze ouder werden kreeg ik ze nog moeilijk mee. Smartphones, tablets en games zijn zware concurrenten geworden. Zo ontstond het idee om de wandelingen wat spannender te maken. Dat begon eenvoudig met de zoektocht naar een hond, een koe of een ezel maar de lijst werd al snel veel langer.”

Op vakantie in Frankrijk kreeg de safari verder vorm en Martijn stapte met zijn idee naar enkele uitgeverijen. Bij Borgerhoff & Lamberigts vonden ze het zo origineel dat ‘Op safari in eigen land’ meteen verder uitgewerkt werd. “Het boek is zo vorm gegeven dat er aantekeningen kunnen gemaakt worden”, zegt Martijn. “Zo kan je bijhouden waar je welk dier gezien hebt. Elk dier kreeg een moeilijkheidsgraad mee. Ik heb over alle dieren de informatie opgezocht. Ik ben geen bioloog maar het is wel leuk om die weetjes mee te geven. Maar ik doe het wel op een manier dat het niet belerend overkomt.” En zo leert het hele gezin waarom de merel een goede schlagerzanger zou zijn en of vlinders zelf ook vlinders in de buik kunnen voelen.

Met de vakantieperiode in aantocht hoopt Martijn alvast dat veel mensen naar zijn boek zullen terug grijpen. “Het is een safari in eigen land maar je kan er overal mee aan de slag”, legt hij uit. “Voor de kinderen is het leuk want zij gaan op avontuur met dit boek. En als ouders win je misschien sneller dan verwacht die strijd van de smartphone of de tablet.”

Het boek is onder andere verkrijgbaar in de Standaard Boekhandels en via de webshop van Borgerhoff & Lamberigts. Wie er de code ‘safari’ ingeeft bij het uitchecken krijgt een korting van 10 procent.