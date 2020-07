Papa (41) komt om bij hevige keukenbrand: “Belang van rookmelders wordt nog maar eens duidelijk” Tom Vierendeels

09u10 24 Beersel Een 41-jarige man is afgelopen nacht om het leven gekomen bij een een brand in Huizingen. Het vuur ontstond vermoedelijk in de keuken, mogelijk nadat een pot op het fornuis was blijven staan. Hulp kon helaas niet meer baten. Het zoontje van de man verbleef op het moment van de brand bij zijn ex-vrouw.

Het waren de buren aan weerskanten van de rijwoning in de Sint-Leonarduslaan, een zijstraat van de Alsembergsesteenweg, die rond 4 uur gewekt werden door hun eigen rookmelder. “Ik werd gewekt door het gepiep en rook ook onmiddellijk een brandgeur”, vertelt één van de buren. “We slapen aan de achterzijde en toen ik uit het raam keek zag ik de vlammen uit de keuken op het gelijkvloers slaan. Met onze kamerjassen aan sloegen ik en mijn vrouw iets om ons heen om onmiddellijk naar buiten te gaan. Zij heeft een beperking en werd onmiddellijk opgevangen door buren. We zijn nog gaan kloppen en aanbellen bij de buur, maar kregen helaas geen reactie.”

De brandweerzone Vlaams-Brabant West, de lokale politiezone Zennevallei en een MUG-team snelden ter plaatse. De brandweerlieden konden de man naar buiten halen en een reanimatie werd opgestart, maar helaas kwam alle hulp te laat. “Intriest dit”, laat de buur zich ontvallen. “Als zo iets elders gebeurt passeer je daar alleen, maar als het zo dicht komt wordt je er hard mee geconfronteerd. Ik sta nog altijd te beven.” De veertiger was al enkele jaren gescheiden en woonde sindsdien in de huurwoning. De man laat onder meer tienerzoon na. De jongen verbleef afgelopen nacht bij zijn mama.

Overslag vermeden

Ook burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) kwam samen met korpschef Mark Crispel ter plaatse. “De brandweer was snel ter plaatse gezien de beperkte afstand tot hun kazerne. De oorzaak is vermoedelijk accidenteel, aangezien er geen sprake van kwaad opzet is wordt er geen verder onderzoek ingesteld. Het parket Halle-Vilvoorde werd wel op de hoogte gebracht. Of de man overleden in slaap gevallen is of onwel is geworden is niet duidelijk. Het belang van rookmelders is wel opnieuw duidelijk geworden, want hierdoor konden de buren gewekt worden en kon een overslag naar de aanpalende woningen worden vermeden.”