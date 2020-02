Oude voetbalkantine langs Grote Baan omgevormd tot twee moderne danszalen Tom Vierendeels

08 februari 2020

17u28 0 Beersel Dansschool Pirouette heeft een nieuwe stek gevonden in Beersel. Een voormalige voetbalkantine werd omgevormd tot twee danszalen. De club stond in voor de binnenafwerking terwijl het gemeentebestuur de buitenzijde voor haar rekening nam. “Een groen locatie waar veiligheid centraal staat”, luidt het.

Dansschool Pirouette bestaat al 33 jaar en had al drie decennia een vertrouwde danszaal in De Grote Sleutel in Alsemberg. “Maar het gebouw wordt verkocht waardoor alle verenigingen de zaal moeten verlaten”, zegt Chantal Lauwereys, lid van de beheerraad van Pirouette. “Van de gemeente kregen we de mogelijkheid om in de voormalige voetbalkantine langs de Grote Baan te trekken.”

Binnen werden een grote en een kleinere danszaal ingericht. “De binnenafwerking gebeurde door onszelf”, vervolgt Lauwereys. “We investeerden in de dansvloeren, spiegels enzovoort. De gemeente stond in voor bijvoorbeeld de vervanging van de ramen en de buitenverlichting. Veiligheid voor onze vijfhonderd leden is heel belangrijk. Daarom valt er niet door te ramen te kijken en is er camerabewaking aanwezig. We zijn fier op deze nieuwe locatie die tussen het groen licht. Bovendien zal er geen parkeerprobleem voor de ouders meer zijn. ”