Oude Mobikit-gebouwen wijken voor nieuwe woningen in Dworp Gespecialiseerde bedrijf haalt eerst asbest weg voor echte sloop start Bart Kerckhoven

29 mei 2019

De ontmanteling van de oude Mobikit-site in het centrum van Dworp is gestart. De oude gebouwen maken plaats voor vijftien koopwoningen die huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei bouwt. Omdat er asbest aangetroffen werd gebeurt de afbraak wel volgens strikte veiligheidsprocedures.

De oude Mobikit-gebouwen in het centrum van Dworp zijn een erfenis van de meubelindustrie die jarenlang gevestigd was langs de oevers van de Molenbeek. Aan de overkant van de Vroenenbosstraat was er de fabriek van Mobikit en wat vandaag ontmanteld wordt was ooit de toonzaal. Woonpunt Zennevallei heeft nu een gespecialiseerde firma ingeschakeld die sinds eind vorige week startte met het weghalen van alle asbesthoudende materialen. “Dat gebeurt volgens strikte veiligheidsprocedures”, weet burgemeester Hugo Vandaele (CD&V). “Het was geweten dat er asbest te vinden was. Zolang die materialen niet breken is er geen probleem maar bij de afbraak is het wel belangrijk dat alle voorzorgen genomen worden.”

In de plaats van de bedrijfsgebouwen worden vijftien koopwoningen opgetrokken. “Woonpunt Zennevallei zal die verkopen aan Vlabinvest-voorwaarden”, legt Vandaele uit. “Dat betekent dat enkel mensen die een band met de streek kunnen aantonen deze huizen zullen kopen. We staan natuurlijk honderd procent achter dit project. De mensen vinden nu al amper betaalbare woningen. Dit project vult dus een belangrijke behoefte in. De woningen sluiten perfect aan bij de rest van het centrum. Dankzij een overeenkomst met het OCMW zullen de kopers ook een mooi tuintje hebben en er wordt een nieuwe voetweg voorzien zodat de kerk, de school en de winkels ook via een rustig wegje bereikbaar zijn.”

Met de afbraak van de Mobikit-gebouwen verdwijnt ook het laatste stukje KMO-zone in de omgeving van de kerk van Dworp. “KMO-zones in de woonwijken zijn niet meer van deze tijd”, zegt Vandaele. “Mobikit is intussen al jaren verdwenen. De oude fabrieksgebouwen aan de overkant brandden in 2005 nog volledig uit. Tot die brand zaten er verschillende huurders in dat pand. Na die verwoesting werd beslist om er woongebied van te maken. Aan de overkant bleef het wel nog even verhuurd. Woonpunt Zennevallei zag er dan een opportuniteit in en kocht dat deel op. De voorbije jaren konden de chirojongens van Dworp er nog terecht in afwachting van de nieuwe gemeenschapslokalen. De cirkel is nu rond. Aan de overkant zal een privé-ontwikkelaar nog nieuwe woningen bouwen. Binnenkort zal er dus niets meer te zien zijn van de bedrijven die hier ooit gevestigd waren.”