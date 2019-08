Oude Kriek uit het Pajottenland van 3 Fonteinen: “Hopelijk zijn er op een dag weer voldoende Schaarbeekse kersen om onze kriek te maken” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Beersel De Oude Kriek van 3 Fonteinen is net als de Oude Geuze van de brouwerij internationaal gekend. Bierfanaten uit de hele wereld bezoeken de Lambik-O-droom, de nieuwe degustatieruimte op de site in Lot. Ondertussen wil 3 Fonteinen verder innoveren door zoveel mogelijk ingrediënten voor de buren in eigen streek te kweken.

Een doordeweekse middag in de Lambik-O-droom in de Beerselse deelgemeente Lot. In de degustatieruimte van 3 Fonteinen proeven enkele toeristen de bieren van 3 Fonteinen. De voertaal is Engels, maar behalve Engelsen hebben die dag ook Zuid-Amerikanen een halte in Beersel aangestipt. “Bierliefhebbers uit de hele wereld kennen 3 Fonteinen”, glundert salesverantwoordelijke Gaëtan Claes. “De mensen vinden vanzelf de weg naar hier. Ze willen weten hoe dat bier dat ze zo lekker vinden nu eigenlijk gemaakt wordt. ‘Craft beer’ is tegenwoordig een hippe naam in het wereldje, maar eigenlijk waren 3 Fonteinen en andere lambiekbrouwerijen in de buurt daar al veel langer mee bezig.”

Erkenning

Lang voor 3 Fonteinen in Lot de bieren liet rijpen, was Gaston Debelder in het centrum van Beersel al ‘guis’ en ‘kreek’ aan het maken. Zoon Armand volgde hem op en met de hulp van investeerders professionaliseerde hij 3 Fonteinen enkele jaren geleden. Vandaag is Armand niet zo vaak meer te zien in Beersel. “We rekenen wel nog altijd op zijn advies”, verzekert Gaëtan. “Als hij hier binnenstapt, herkennen de bezoekers hem meteen. Hij wordt zelfs onthaald als een rockster. Dan deelt hij handtekeningen uit en gaat hij op de foto. Het zegt wel iets over de erkenning die hij krijgt.”

Schaarbeekse kersen

De Oude Kriek van 3 Fonteinen is een van die bieren waarmee Armand de brouwerij op de kaart heeft gezet. “We produceren die kriek nog altijd onder dezelfde strenge kwaliteitseisen”, gaat Gaëtan verder. “We voegen handgeplukte kersen aan jonge lambiek toe. Tegenwoordig kopen we die aan in Oost-Europa, maar we willen vooral Schaarbeekse kersen gebruiken. Vroeger was dat de perfecte variëteit om een kriek mee te maken, maar de soort is hier jammer genoeg verdwenen.”

Maar 3 Fonteinen is erop gebrand die echte Schaarbeekse kersen weer te kunnen gebruiken. “We hebben een tijdje geleden een oproep gelanceerd. Zo mochten we bij zeventig families in de buurt kersen plukken. Soms gaat het maar om een paar bomen in een tuin, maar alle beetjes helpen. Er is zelfs één locatie waar we met alle werknemers een paar weken zoet zijn met plukken. Het is namelijk van belang dat die kersen met de hand geplukt worden. Niet alle kersen aan een boom zijn op hetzelfde moment rijp. Boven in de kruin schijnt er veel meer zon op dan beneden. En dus kan je niet alles in één keer oogsten, want dan verlies je smaak. Voorlopig brengen we die Schaarbeekse Oude Kriek uit in een heel beperkt oplage omdat we weinig Schaarbeekse kersen hebben, maar we dromen ervan ooit weer te kunnen overschakelen. De eerste stappen zijn gezet, maar de weg is nog lang”, besluit Claes.

