Oprit Huizingen tot begin maart afgesloten op Brusselse Ring Bart Kerckhoven

17 januari 2020

17u20 0

Vanaf maandag 20 januari gaan de werken op de Brusselse Ring in Beersel een volgende fase in. Dan start de plaatsing van geluidsschermen op de Binnenring in de richting van Brussel. Doorgaand verkeer zal er dan over twee rijstroken moeten rijden en vanaf zaterdagavond 18 januari tot het einde van de werken zal de oprit in Huizingen op de Binnenring afgesloten zijn. Het verkeer zal in die periode omgeleid worden via de Alsembergsesteenweg en de Bergensesteenweg zodat chauffeurs dan de Ring kunnen op rijden aan de Ikea in Anderlecht.