Oppositie in Beersel wil dat Hals schepecollege mening herziet: “Afgesloten Drasop veroorzaakt lange files” Bart Kerckhoven

17 juli 2019

15u25 4 Beersel De toekomst van de brug over de Ring in Buizingen wordt nu ook een thema in buurgemeente Beersel. Oppositiepartij Vlaams Belang is tegen de Halse keuze om in de toekomst enkel fietsers en voetgangers over de brug toe te laten omdat er zo extra sluipverkeer ontstaat. “We kunnen niets afdwingen”, reageert schepen Kristien Vanhaverbeke (N-VA). “Maar we bespreken binnenkort wel het dossier.”

Begin augustus is het een jaar geleden dat de brug over de Brusselse Ring in Buizingen zwaar beschadigd geraakte toen een vrachtwagen in de middenberm crashte en er vuur vatte op de snelweg. Net voor de zomer maakte het Agentschap Wegen en Verkeer enkele mogelijke scenario’s over aan het stadsbestuur van Halle voor de toekomst van de brug. Daarbij geeft het schepencollege de voorkeur aan een brug waar enkel voetgangers en fietsers toegelaten worden en slechts in uitzonderlijke gevallen ook ander verkeer.

Gemeenteraadslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) uit Beersel is niet te spreken over die keuze. “Sinds het afsluiten van de Drasop ontstaat er tijdens de spits een ongeziene fileconcentratie”, zegt Slootmans. “Op de Krabbosstraat bedraagt die vaak meer dan een kilometer, die reikt van de Alsembergsesteenweg tot de Prins Boudewijnlaan.”

Door de brug af te sluiten zal volgens Slootmans de files op de grote steenwegen alleen maar groter worden en moeten bestuurders nog meer kilometer afleggen. “Ik vraag dan ook dat het Beersels schepencollege zo snel mogelijk met het Halse stadsbestuur samenzit om de belangen van de inwoners te behartigen. De Drasop moet zo snel mogelijk opengesteld worden voor het verkeer.”

Schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke (N-VA) laat weten dat het dossier op de voet gevolgd wordt. “Dit zal natuurlijk impact hebben op onze inwoners. Maar we kunnen ook niets afdwingen”, zegt Vanhaverbeke. “Het speelt zich af op Hals grondgebied. Ook de stad Halle kan daar trouwens enkel maar een suggestie overmaken aan Wegen en Verkeer die de brug beheert. Maar in augustus bespreken we ons standpunt op de Mobiliteitscel.”

Intussen wordt wel al een test uitgevoerd in de Haakstraat. “Op de agenda van het schepencollege staat een proefopstelling om eenrichtingsverkeer in te voeren op de Haakstraat”, zegt Vanhaverbeke. “We weten dat er daar veel sluipverkeer vanuit Wallonië door rijdt. We zullen dus ook al afwachten wat die ingreep oplevert voor we conclusies trekken.”

Volgens burgemeester van Beersel Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester) zal het al dan niet toelaten van auto’s op een nieuwe brug weinig verschil maken voor het sluipverkeer. “Zolang er files staan op de Brusselse Ring zal er sluipverkeer naast de snelweg zijn”, zegt Vandaele. “Daar moet het probleem opgelost worden en niet op onze lokale wegen.”