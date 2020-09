Opluchting in WZC De Ceder: bewoners testen negatief voor COVID-19 Bart Kerckhoven

23 september 2020

11u51 0

De bewoners van WZC De Ceder ondergingen allemaal een test om na te gaan of ze besmet waren met COVID-19. Die test stond al gepland en werd vervroegd nadat bleek dat één van de personeelsleden wel het virus opliep. Maar uiteindelijk kunnen ze in het rusthuis langs de Grote Baan opgelucht ademhalen: geen enkele bewoner is besmet geraakt.