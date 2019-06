Op zomerse zoektocht in Lot met Streekvereniging Zenne en Zoniën Bart Kerckhoven

14 juni 2019

14u43 0 Beersel Streekvereniging Zenne en Zoniën organiseert deze zomer opnieuw een zoektocht. Dit keer speelt de zoektocht zich af in de Beerselse deelgemeente Lot.

Gezinnen, families en vrienden gaan op stap door Lot en leren zo de deelgemeente van Beersel kennen op een speelse manier. De tocht is een tweetal kilometer lang en onderweg moeten een aantal eenvoudige vragen worden opgelost. De zomerzoektocht kan worden afgelegd van 15 juni tot en met 15 september. De startpakketten kosten 3 euro en kunnen worden gekocht in bezoekerscentrum De Lambiek aan de Gemeenveldstraat in Alsemberg tijdens de openingsuren. De ingevulde wedstrijdformulieren kunnen daar ook worden afgegeven. Op zondag 22 september worden dan de winnaars bekendgemaakt.