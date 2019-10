Oosterse Krijgskunstschool Dworp heeft Europees kampioen in de rangen Bart Kerckhoven

09 oktober 2019

08u51 0 Beersel De Oosterse Krijgskunstschool heeft met Yarne Valck (18) een Europees kampioen in de rangen. De jongen pakte de titel in het Semi-Contact Karate in Polen.

Het kampioenschap vond het voorbije weekend plaats in Polen. Nationaal coach en trainster Kate Mintiens was trots op de prestatie van Yarne. ““Yarne moest vier kampen winnen voor hij in de finale tegen een ervaren Oekraïner uitkwam”, vertelt ze. “Maar Yarne was in topvorm en overklaste de tegenstrever en won dan ook verdiend zijn Europese titel.”

De kampioen studeert toegepaste informatica een de Hogeschool Odissee in Brussel en bij de club hopen ze dat hij de combinatie van trainen en studeren kan volhouden. In december legt Yarne ook zijn examen voor zwarte gordel af voor de federale examencommissie.