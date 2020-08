Ook geen alternatief evenement voor jaarmarkt in Lot Bart Kerckhoven

07 augustus 2020

Het Jaarmarktcomité van Lot besliste om geen alternatief evenement te organiseren in de plaats van de afgelaste jaarmarkt. “We hebben samen met de verenigingen en het gemeentebestuur nog geprobeerd om een miniversie te organiseren, maar doordat de maatregelen sinds 1 augustus nog verstrengd zijn en we niet weten wat september ons brengt, is het praktisch en financieel niet haalbaar om een soort jaarmarkt te organiseren”, laat het comité weten. “De gezondheid primeert nu. We vinden het allemaal doodjammer maar hopen er alleszins in 2021 te staan met een topeditie.” De gemeente Beersel kondigde vorige maand al aan dat de organisatie van alle jaarmarkten in Groot-Beersel afgelast werden maar dat de comités eventueel zelf kleinere evenementen konden organiseren als die beantwoorden aan de coronaregels.