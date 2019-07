Ook dit jaar wordt het Te Deum gezongen in Beersel Bart Kerckhoven

14 juli 2019

In de parochiekerk van Beersel wordt op zondag 21 juli het Te Deum gezongen naar aanleiding van de Nationale Feestdag. De plechtigheid vindt plaats na de eucharistieviering in de parcochiekerk in Beersel. De eucharistieviering start om 11 uur.