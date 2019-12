Onenigheid bij Open VLD: Schepen Gilbert Wouters zetelt voortaan als onafhankelijke Bart Kerckhoven

24 december 2019

10u35 1 Beersel Schepen Gilbert Wouters zetelt voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad en het schepencollege. Open VLD Beersel laat weten dat ze de beslissing betreuren. “Het was snel duidelijk dat er verschillende winden waaiden”, laat het bestuur weten.

Wouters nam de beslissing volgens de partij éénzijdig. “Deze beslissing betreuren we ten zeerste niettegenstaande ze niet volledig onverwacht komt”, laat Open VLD Beersel weten. “Sinds de installatie van het nieuwe dynamische bestuur van Open VLD Beersel was het snel duidelijk dat er verschillende winden waaiden. Daar waar het nieuwe partijbestuur de gemeentelijke diensten opener en klantvriendelijker wou maken, in alle transparantie, opteerde schepen Wouters om de oude gesloten koers verder te zetten.”

Open VLD Beersel bevestigt wel haar steun aan de coalitiepartners en blijft dus deel uitmaken van de meerderheid. Ook Linda Boon die voor Open VLD lid was van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, zetelt voortaan verder als onafhankelijke. Schepen Gilbert Wouters is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

Het is niet de eerste keer dat er onenigheid ontstaat in de liberale familie in Beersel. In 2009 verlieten verschillende politici Open VLD om als Open Beersel verder aan politiek te doen. In april 2018 werd aangekondigd dat de liberalen de ruzies bijgelegd hadden en opnieuw samen naar de kiezer trokken. Lijsttrekker Gilbert Wouters haalde 289 voorkeurstemmen. Open VLD vormde samen met N-VA en Lijst Burgemeester na de verkiezingen een nieuwe meerderheid zodat Wouters aanbleef als schepen.