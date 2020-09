Ondernemers kunnen voor het eerst vrijstelling voor bedrijfsbelasting vragen Bart Kerckhoven

10 september 2020

13u30 0 Beersel De Beerselse ondernemers hebben hun aangifteformulieren ontvangen voor hun belastingen en voor het eerst wordt daarbij ook de hervormde belasting op economische bedrijvigheid opgenomen.

“Er is nu een vrijstelling voor alle bedrijven die kleiner zijn dan 100 vierkante mater”, zegt schepen van Lokale Economie Kristien Vanhaverbeke (N-VA). “De pestbelasting van 100 euro is afgeschaft. Er zijn meer dan tweeduizend ondernemers in Beersel die deze belasting niet meer zullen betalen. Het is wel heel belangrijk dat ze de vrijstelling aanvragen voor 15 oktober 2020.”

N-VA beloofde in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 om deze belasting af te schaffen als de partij mee kon besturen nadat heel wat ondernemers en zelfstandigen op de invoering er van kritiek hadden.

Vanhaverbeke wil intussen ook het lokaal winkelen promoten met de campagne ‘#koopinBeersel’. Er wordt ook nog een digitaal ondernemersplatform uitgewerkt en er komt een bon die kan gespendeerd kan worden bij de lokale handelaars..