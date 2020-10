Onderhoudswerken op afrit Beersel: tijdelijke omleiding richting Lot Bart Kerckhoven

01 oktober 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert volgende week onderhoudswerken uit aan de afrit 19 Beersel van de Brusselse Ring tot aan de kruising met de Lotsestraat en Beerselsestraat. Het beschadigde voetpad aan de afrit wordt verwijderd en vervangen door een betonnen boordsteen. De klinkers op het middeneiland worden verwijderd en vervangen door een onverharde berm. De werken starten op 6 oktober en duren tot en met 13 oktober. Verkeer in de richting van Beersel blijft mogelijk. Verkeer in de richting van Lot moet een omleiding volgen via de afrit 18 Ruisbroek/Drogenbos (nr. 18) van de E19/Ring rond Brussel.