Onbetrouwbare werknemer krijgt werkstraf van 130 uur voor diefstallen WHW

27 januari 2020

16u20 0 Beersel Een man uit Beersel is veroordeeld tot een werkstraf van 130 uur voor meerdere diefstallen bij zijn werkgever(s).

Bij een bedrijf uit Gooik ‘verstopte’ hij een tablet dat een collega vergeten was onder de passagierszetel van zijn camionette. Op het apparaat stond echter een trackingsysteem mét alarm. Toen dit werd geactiveerd hoorde men het alarm afgaan en kon de tablet onder de passagierszetel gevonden worden. De man werd op staande voet ontslagen. Bovendien bleek uit intern onderzoek dat er ook een aantal machines verdwenen was. Naar eigen zeggen mocht hij de toestellen thuis gebruiken. Zijn werkgever ontkende dit waardoor hij ook hiervoor vervolgd werd. De man bleek zijn lesje niet geleerd te hebben: bij zijn volgende werkgever, een bedrijf uit Sint-Pieters-Leeuw, verdween plots ook werkmateriaal toen hij in dienst was. De man bleek tijdens ritjes voor zijn werk vaak thuis te stoppen. Vermoedelijk ging hij de gestolen waar daar afzetten. Zelf beweerde hij dat hij zijn zieke vader ging bezoeken.