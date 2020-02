Omgewaaide boom komt op bus terecht in Lot TVP/BKH

09 februari 2020

12u54 0 Beersel In Lot is een boom op een geparkeerde bus terechtgekomen. Daarbij vielen geen gewonden.

In de Stationsstraat in Lot is een omgewaaide boom op een geparkeerd busje van maatschappij Keolis terechtgekomen. De schade bleef daarbij beperkt. Het incident deed zich voor in het stuk naast het kanaal Brussel-Charleroi. De brandweer kwam ter plaatse om de boom te verzagen.