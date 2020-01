OCMW Beersel keerde voorbije vier jaar bijna miljoen euro uit aan niet-Belgen Bart Kerckhoven

20 januari 2020

De voorbije vier jaar keerde het OCMW van Beersel 912.998 euro uit aan niet-Belgische inwoners. Dat blijkt uit cijfers die oppositiepartij Vlaams Belang opvroeg bij de gemeente Beersel. In totaal gaat het om mensen van 37 nationaliteiten. Onder hen zijn er Chilenen, Congolezen maar ook Polen, Portugezen en zelfs Amerikanen en Russen. In dat bedrag van bijna een miljoen euro zit niet alleen het bedrag van de leeflonen maar ook het budget voor zogenaamde equivalente leeflonen voor mensen die in een gelijkaardige situatie zitten maar uiteindelijk volgens de wet geen recht hebben op een leefloon. Vlaams Belang had op de voorbije gemeenteraad kritiek op de extra’s die nog uitbetaald worden om hen aan het socio-culturele leven te laten deelnemen. “Van danslessen over sportuitrusting tot ICT-materiaal”, zegt gemeenteraadslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang). “Het wordt allemaal bekostigd door de Beerselse belastingbetaler.”