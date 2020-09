Nog geen plannen vandaag? Vrienden van Herman Teirlinck zwaaien deuren open Bart Kerckhoven

13 september 2020

09u41 1

Op zoek naar een leuke activiteit vandaag? In Beersel zetten de vrienden van Herman Teirlinck vandaag de deuren open van zijn woning. Teirlinck is één van Vlaanderens grootste schrijvers en overleed in 1967. Jarenlang was het huis van de auteur eigendom van de gemeente maar enkele jaren geleden werd het gebouw aan de Uwenberg verkocht. Een vzw die het erfgoed van Herman Teirlinck niet verloren wilde zien kocht het huis met de hulp van een ondernemer op en nu wordt alles er gerestaureerd. Iedereen kan er tijdens Open Monumentendag van 10 uur tot 18 uur een kijkje nemen in het huis en in de tuin. In die tuin krijg je er gratis een prachtig zicht op de Zennevallei bij. Teirlinck vond er heel wat inspiratie voor zijn verhalen. Het Herman Teirlinckhuis bevindt zich op de Uwenberg 14 in Beersel.