Nieuwe schepen Jos Savenberg komt uit politiek nest: “Verwacht van mij geen scheldpartijen” Bart Kerckhoven

28 mei 2020

10u30 1 Beersel Jos Savenberg (58) gaat voor Open Vld aan de slag als schepen in Beersel. hij neemt het ambt over van Gilbert Wouters die begin maart overleed. Op de gemeenteraad woensdagavond werd Savenberg voorgedragen door de meerderheid.

Savenberg komt uit een politiek nest. Hij is de zoon van Willem Savenberg die 18 jaar schepen was in Sint-Genesius-Rode. Opvallend, vader Willem zetelde daar voor CD&V maar zoon Jos koos jaren geleden al voor Open Vld. Hij woont al dertig jaar in Beersel en besloot pas twee jaar geleden om de stap te zetten naar de lokale politiek. “Ik hou niet van betutteling, ben analytisch ingesteld en wil zeker niet naar de maatschappij kijken geleid door dogma’s of een enge invalshoek”, zegt Savenberg. “Het is zo dat ik dit schepenambt zal beleven en uitvoeren, samen met de meerderheidsploeg. Verwacht van mij geen scheldpartijen of gekibbel in de gemeenteraad, daar pas ik voor. Ik zal rustig een visie ontwikkelen over de mij toegewezen bevoegdheden en zal deze implementeren met liberale accenten en in lijn met het zes jaren plan zoals afgesproken met de meerderheid”.

De voorbije maanden rommelde het opnieuw binnen de liberale familie in Beersel. Schepen Gilbert Wouters besliste met een collega in december nog om uit de partij te stappen en als onafhankelijke verder te zetelen. Door het aantreden van Jos Savenberg is Open Vld opnieuw vertegenwoordigd in het schepencollege. De nieuwe schepen volgde een economische opleiding en deed internationale ervaring op bij verschillende buitenlandse bedrijven. Hij zal zich als schepen ontfermen over Ruimtelijke Ordening en Milieu.