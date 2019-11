Nieuwe kleedkamers en douches voor Verbroedering Beersel-Drogenbos Bart Kerckhoven

12 november 2019

14u56 0 Beersel De leden van voetbalclub Verbroedering Beersel-Drogenbos kunnen zich voortaan omkleden in nieuwe kleedkamers en gebruik maken van nieuw sanitair en douches.

De verbouwing op sportcomplex Vogelenzang kostte in totaal 543.000 euro en dat is meer dan 200.000 euro meer dan oorspronkelijk begroot. “Het project verliep moeizaam”, zegt schepen van Sport Eddy Deknopper (Lijst Burgemeester). “Het integreren van de bestande bouw en de nieuwbouw bleek niet eenvoudig en ook door de aannemer werd er wel tijd verloren waardoor de bouw een jaar langer duurde dan verwacht. Maar Verbroedering Beersel Drogenbos kan vanaf vandaag eindelijk gebruik maken van vier bijkomende kleedkamers met sanitair en douches en ook de scheidsrechter heeft vanaf nu een volwaardig uitgeruste kleedkamers.”

De vernieuwing van de kleedkamers past in het masterplan voor buitensporten dat schepen Deknopper in 2010 voorstelde. Er werd een mountainbikeparcours aangelegd. De loopomloop te Huizingen, het openlucht basketpleintje in Beersel, de skatepiste in Lot en enkele recreatieve voetbalveldjes volgden. Intussen worden nu de sportaccomodaties in Lot, Huizingen en Dworp verder vernieuwd. Er is al een kunstgrasveld aangelegd in Lot en Huizingen en omwille van het stijgend aantal jeugdvoetballers werden extra oefenveldjes aangelegd en vernieuwd in Huizingen, Lot en Dworp.