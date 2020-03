Nieuw jaarmarktcomité Beersel officieel aangesteld Amber Gys

14 maart 2020

14u22 0 Beersel Enige tijd geleden ging het gemeentebestuur op zoek naar een nieuw jaarmarktcomité van Beersel nadat de vorigen hun ontslag hadden ingediend.

Het vroegere comité heeft na de jaarmarkt van september 2019 aan de gemeente meegedeeld dat ze de verdere organisatie van de Jaarmarkt niet meer zagen zitten, en boden hun ontslag aan. “Als gemeente willen wij blijven investeren in de Jaarmarkten, het zijn unieke dagen die mensen samenbrengen. We hebben een oproep gelanceerd via de pers en sociale media om nieuwe mensen te vinden”, vertelt schepen van jaarmarkten Kristien Vanhaverbeke.

Het resultaat van die oproep was een bijeenkomst die leidde tot de installatie van een nieuw comité. “Toen ik vernam dat de Jaarmarkt van Beersel dreigde te verdwijnen, ben ik onmiddellijk mee in de boot gestapt. De groep mensen die zich aangeboden hebben, zijn stuk voor stuk gemotiveerd en vastberaden om er iets van te maken. De verkiezing tot voorzitter was onverwacht, maar ik wil er voluit voor gaan”, aldus kersverse voorzitter van de jaarmarkt Steve Weckx. “We zijn er onmiddellijk ingevlogen en hebben nu al heel wat ideeën om er een prachteditie van te maken. Noteer 19 september 2020 alvast in de agenda”, vult secretaris Leentje Blykers aan.

Geïnteresseerden die willen meewerken kunnen zich nog steeds melden bij secretariaat@beersel.be - 02/359 17 32.