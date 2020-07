Nieuw bedrijventerrein op grens van Lot en Huizingen komt stap dichterbij: KMO-zone en erfgoedproject op oude Catala-site Bart Kerckhoven

08 juli 2020

10u14 0 Beersel De realisatie van een nieuw bedrijventerrein van 5,6 hectare groot op de grens van Huizingen en Lot komt een stap dichterbij. In Park Neerdorp zullen kleine en middelgrote ondernemingen zich kunnen vestigen maar er zal ook een erfgoedproject uitgewerkt worden in de oude gebouwen van papierfabriek de Meurs, ook gekend als de Catala-site. “Dat kan een extra aantrekkingspool worden voor toeristen”, zegt schepen van Toerisme Kristien Vanhaverbe (N-VA).

Al tien jaar lang zijn er plannen voor de 7,3 hectare grote site in Huizingen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) kocht de gronden en gebouwen van de oude papierfabriek op om er een KMO-zone van te maken. Maar de hele operatie nam veel meer tijd in beslag dan verwacht. Vandaag is er wel al een park aangelegd aan de kant van de Demeurslaan maar een ontwikkelaar die intussen de gronden van de POM overkocht kan nog steeds niet aan de slag om het terrein in te richten. De gemeenteraad van Beersel heeft nu met de goedkeuring van een zogenaamd ‘Brownfield-convenant’ alvast zijn steun uitgesproken voor de realisatie van het project. “Maar we zijn als gemeente enkel regisseur in dit project”, zegt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester). “Het is aan de ontwikkelaar nu om een omgevingsvergunning aan te vragen. We zullen daarover enkel een advies uitbrengen. Het is aan de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant om er zich over uit te spreken.”

Eénrichtingsverkeer

Meteen werd op de gemeenteraad ook al de wegenis goedgekeurd voor de nieuwe KMO-zone. “Er is goed nagedacht over de mobiliteit”, zegt schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke (N-VA). “Er wordt gekozen voor éénrichtingsverkeer op de site zodat het verkeer er veilig kan verlopen. Er is een station in de buurt en er zal ook een fietssnelweg er in de toekomst langs de site lopen. De verkeersstromen zullen de buurt niet verstikken en er is voldoende parkeergelegenheid op de KMO-zone. Grote vervuilende bedrijven zullen zich hier trouwens ook niet kunnen vestigen.”

Het is vastgoedontwikkelaar Horizen die de KMO-zone Park Neerdorp zal realiseren. Het bedrijf zet de zone alvast in de markt als ‘een concept gebaseerd op activiteiten die nauw verbonden zijn met smaak en levenskwaliteit, ambachtelijke en/of streekgebonden producten en diensten’. De bedrijvenzone palmt 5,6 hectare in.

Aan de kant van de Demeurslaan staan nog enkele imposante gebouwen van de papierfabriek. Een andere onderneming wil daar onder andere een brouwerij en een locatie voor evenementen van maken. “Voor Huizingen, Lot en bij uitbreiding heel Beersel kan dat project nog een mooie extra aantrekkingspool zijn voor toeristen”, aldus schepen Van Haverbeke, ook bevoegd voor Toerisme. De gemeente zal ook een stukje van de grond kopen om er aan de rand van de site de gemeenteloods uit te breiden.

Oppositieraadslid Jan Steyaert (Groen) betreurde op de gemeenteraad wel dat er vooraf weinig informatie ter beschikking werd gesteld over het project. Hij riep de meerderheid op om de stemming uit te stellen om dan eerst een informatiemoment te organiseren voor de inwoners van Huizingen en Lot. Maar dat werd afgewezen door de meerderheid.