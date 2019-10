Neckermann-klanten krijgen ondanks faillissement nog steeds reisdocumenten toegestuurd Bart Kerckhoven

13 oktober 2019

10u00 0 Beersel Thomas Cook en Neckermann zijn al enkele weken officieel failliet verklaard in ons land maar klanten krijgen wel nog steeds vouchers en vliegtuigtickets toegestuurd om op reis te vertrekken. Hugo Vandaele, burgemeester in Beersel, kreeg zaterdagochtend reisdocumenten toegestuurd voor een trip met Neckermann die nooit zal doorgaan. “Zo wordt het wel heel verwarrend voor de klanten”, zegt hij.

De winkels van Neckermann werden samen met Thomas Cook-agentschappen officieel failliet verklaard op 1 oktober. Alle reizen die via die agentschappen geboekt werden kunnen niet plaats vinden maar achter de schermen loopt er wat fout. Hugo Vandaele kreeg zaterdagochtend alle documenten doorgestuurd om eind oktober te vertrekken richting Tenerife. “Een reis die ik dus via Neckermann bestelde maar waarvan ik weet dat er niets van in huis zal komen”, zegt Vandaele. “Ik was eerlijk gezegd geschrokken dat er achter de schermen nog steeds mails vertrekken met documenten. Het is nu al zo moeilijk voor mensen om te weten hoe het nu staat met hun geboekte reis en dan worden toch nog vouchers en vliegtuigtickets doorgestuurd. Bovendien is een deel van Neckermann nog overgenomen door een nieuw bedrijf. Ik heb het telefoonnummer dat vermeld staat in de mail al gecontacteerd maar daar niemand op.”

Vandaele zal de kosten voor de reis die hij boekte nog terugvorderen via het Garantiefonds. “Omdat ik al wist dat de reis verloren was sinds dat faillissement”, aldus Vandaele. “Maar ik denk niet dat ik de enige zal zijn die zo’n documenten heb ontvangen. Misschien zijn er wel klanten die zelfs naar de luchthaven zullen trekken. Dat men daar niet bij stilstaan wanneer een faillissement wordt afgehandeld is op zijn minst vreemd te noemen.”