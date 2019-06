Na een laatste stop in gemeentelijke feestzaal: De grote inspraakronde van de Beerselse cultuurraad zit er op Bart Kerckhoven

02 juni 2019

07u12 2 Beersel De Beerselse cultuurraad hield een laatste stop tijdens de grote inspraakronde die de voorbije weken bij alle aangesloten verenigingen georganiseerd werd.

Na de inspraakrondes in de Grote Sleutel in Alsemberg, Babbellot in Lot en Jeugdmuziekschool Mierennest in Dworp organiseerde de adviesraad een vierde en laatste inspraakmoment in de gemeentelijke feestzaal van Beersel voor de verenigingen van Huizingen en Beersel. Er waren een twintigtal vertegenwoordigers van de Beerselse verenigingen aanwezig om het te hebben over verschillende thema’s.

Voor de bestuursleden van de cultuurraad en schepen van cultuur Elsie De Greef (N-VA) werd het een leerrijke ervaring: “Het doel was om enerzijds de verenigingen in Beersel beter te leren kennen en anderzijds om de noden en uitdagingen van het verenigingsleven in kaart brengen als input voor het nieuwe gemeentelijke meerjarenbeleidsplan. Het werd vier keer een succes, vele verenigingen kwamen hun zegje doen, we heel wat input gekregen en veel goede reacties”, klonk het.