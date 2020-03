N-VA-wissel in gemeenteraad: Ingrid Verschueren volgt partijgenoot Willem Vandenbussche op Bart Kerckhoven

05 maart 2020

11u18 0

Ingrid Verschueren (45) legde woensdagavond de eed af als gemeenteraadslid voor N-VA in Beersel. Verschueren volgt Willem Vandenbussche die ontslag neemt omdat hij verhuist naar een andere gemeente. “Als één van de trekkers van onze afdeling konden we altijd rekenen op de inzet van Willem”, aldus voorzitter Bram Roosens. “Hij is een Vlaams nationalist in hart en nieren, is zeer geëngageerd en heeft een grote dossierkennis. Ik bedank hem dan ook voor zijn inzet.” Ingrid Verschueren volgt hem dus op en behaalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 269 voorkeurstemmen en was zo eerste opvolger voor de raad. Ze neemt ook de functie van fractieleider voor haar partij over van Vandenbussche. Het nieuwe gemeenteraadslid is afkomstig van Sint-Pieters-Leeuw en heeft een zoontje (9). Sinds enkele jaren woont ze in Beersel. Verschueren was actief als advocate aan de balies van Gent en Brussel en leidt nu een Europese organisatie .Sinds januari maakte ze al deel uit van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW. Ze was ook jarenlang lid van de Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand te Brussel. Opvallend: Verschueren specialiseerde zich niet alleen in het Recht en de politiek want ze heeft ook een passie voor wijn. In 2017 studeerde ze zelfs af als sommelier.