N-VA-sympathisante krijgt intimiderende boodschap op poort cadeau Tom Vierendeels

28 juni 2019

16u47 0 Beersel N-VA Beersel dient klacht in nadat bij een van hun sympathisanten in de Hoogstraat een poort beklad werd met graffiti. De dader laat op deze manier merken het niet eens te zijn met de standpunten van N-VA en Vlaams Belang. Mogelijk pleegde de graffitispuiter al eerdere feiten.

Het vandalisme werd vrijdagochtend vastgesteld. “De bewoonster is geen lid van onze partij, maar wel een sympathisant”, zegt Willem Vandenbussche van N-VA Beersel. “Bij verkiezingen mogen we daar altijd affiches omhoog hangen. Naar aanloop van verkiezingen stelden we daar al vandalisme vast en mogelijk gaat het om dezelfde dader aangezien de schrijfwijze dezelfde is. In ieder geval keuren we dit echt niet goed. Dat het voorvalt in verkiezingsperiodes is niet nieuw, maar dat dit nu wordt gedaan heeft een intimiderend effect. Het is de mensen echt schrik aanjagen. Wie weet durven mensen op termijn ook niets meer van onze partij aan hun gevel te hangen. We zijn enorm verontwaardigd.”

Omdat het om graffiti gaat zal de poort ook volledig overschilderd moeten worden. Van waar de verwijzing naar Vlaams Belang komt is niet duidelijk. De bewoonster hing nooit affiches van die partij omhoog. N-VA Beersel laat weten alleszins ook klacht in te dienen tegen het vandalisme. “Het is de eerste keer dat we dit soort vandalisme buiten een verkiezingsperiode meemaken”, besluit Vandenbussche.