Moord door brandstichting: vrouw (39) sterft, man (42) levensgevaarlijk verbrand Tom Vierendeels & Bart Kerckhoven

28 januari 2020

13u50 58 Beersel Een 39-jarige vrouw is vanmiddag om het leven gekomen bij een korte maar hevige woningbrand in de Stationsstraat in Beersel. Haar 42-jarige echtgenoot werd met zware brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. Buren probeerden de vrouw nog tevergeefs te redden terwijl anderen eerste hulp boden aan de man. Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en brandstichting.

Het parket laat vanavond weten dat er mogelijk sprake is van moord. “Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en opzettelijke brandstichting in een bewoond huis met dodelijke afloop”, zegt Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. “Het parket gaat vanavond met de onderzoeksrechter ter plaatse afstappen.” Verder is er vooral nog veel onduidelijkheid. De lokale recherche was met verschillende personen overdag ter plaatse voor verder onderzoek in samenwerking met de interventiedienst. Het parket stuurde in de loop van de namiddag ook een wetsdokter en een branddeskundige ter plaatse.

Het vuur in de woonst brak rond 12.30 uur uit. Yves Debrael, uitbater van café De Solsleutel aan de overkant van de Zenne, snelde onmiddellijk ter hulp. “Het waren klanten die mij alarmeerden en de hevige rookontwikkeling aan de woning opmerkten”, vertelt hij.



“Ik ben onmiddellijk naar daar gelopen en zag toen dat het vuur al uitslaand was aan de achterzijde. Daar is de keuken gelegen. De brand was te hevig aan die kant waardoor ik naar de voorkant ben gelopen. Daar zag ik de bewoner aan de overkant van de straat liggen terwijl hij letterlijk in brand stond. Andere buren waren volop bezig met het proberen doven van de vlammen. Hij riep zelf in het Frans om zijn vrouw en ook zijn schoonzus die was toegekomen maakte duidelijk dat er nog een vrouw binnen was.”

Hevige rookwolk

Debrael aarzelde geen moment. “Samen met nog iemand anders ben ik naar de voordeur gelopen, maar die was gesloten”, gaat het verder. “Ik heb de deur ingestampt en onmiddellijk kwam een hevige rookwolk mij tegemoet. In een ultieme poging ben ik nog op mijn knieën gaan zitten, maar de rook was veel te hevig om binnen te kunnen gaan. Heel jammer dat het slecht is afgelopen en we niet hebben kunnen helpen.”

Zware brandwonden

Ondertussen bleven buren hun best doen om de man af te koelen. In eerste instantie werden potten en pannen gevuld met water bij een buur en over de man gegoten om vervolgens een tuinslang erbij te halen.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde met verschillende ploegen ter plaatse en een ook ziekenwagens en een MUG-team snelden naar het centrum van Lot. Zowel de man als de vrouw werden nog gereanimeerd, maar enkel de man kon in leven afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Door de zware brandwonden werd hij overgebracht naar het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Hoe zijn toestand verder evolueerde is nog niet duidelijk. De vrouw overleed helaas ter plaatse, maar de doodsoorzaak is nog onbekend.

De brand is intussen volledig geblust, de schade aan de woning is aanzienlijk.

In de buurt valt te horen dat het koppel van Portugese afkomst zou zijn. Ze hebben kinderen, maar die waren vermoedelijk op school toen de brand uitbrak. De dienst slachtofferhulp stond in voor de verdere opvang van de kinderen en familieleden die naar de plaats van de brand kwamen.