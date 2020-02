Mogelijk opnieuw verkeersonderzoek in wijk Ingendael Redactie

01 februari 2020

21u45 1 Beersel Het verkeersonderzoek in de wijk Ingendael op de grens van Sint-Genesius-Rode en Alsemberg moet opnieuw gevoerd worden. De wijk wordt geteisterd door sluipverkeer en daarom bestelde de gemeente Beersel een studie over het verkeer.

“Bij nazicht van het uitgevoerde onderzoek werd vastgesteld dat het niet correct verlopen is”, laat het gemeentebestuur weten in een persbericht. “Zo werden op een van de registratiepunten niet alle verkeersbewegingen geregistreerd, waardoor het cordon rond de wijk niet sluitend was. Dat betekent dat een aantal voertuigen die de wijk in- of uitreden niet geregistreerd werden waardoor het gevoerde onderzoek mogelijk niet bruikbaar is.”

De gemeente stelde het studiebureau al in gebreke. Het onderzoek werd in het najaar vorig jaar georganiseerd en moest de verkeersstromen in kaart brengen. Aan de hand van nummerplaatherkenning moest het bureau een rapport opmaken over het herkomst-, bestemmings- en doorgaand verkeer in de wijk Ingendael.