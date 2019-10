MIVB komt reizigers lijn 50 tegemoet: Wie abonnement heeft mag trein nemen tijdens werken op Fabriekstraat Bart Kerckhoven

20 oktober 2019

08u18 5 Beersel Goed nieuws voor busreizigers die niet meer in de hoofdstad geraken nu buslijn 50 van de MIVB is afgeschaft door de werken in de Fabrieksstraat in Ruisbroek: wie een abonnement heeft kan daarmee ook de trein nemen vanaf Lot tot Brussel.

De MIVB schafte de eindhalte en de opstaphalte van buslijn 50 in Lot en Ruisbroek af omdat er minstens een jaar gewerkt wordt in de Fabrieksstraat maar heel wat mensen nemen die bus naar Brussel. Enkele reizigers startten een petitie op om een alternatief te vragen en dat komt er nu. “Wie een abonnement heeft mag de S2-trein nemen tussen het station van Lot en het Zuidstation”, legt schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke (N-VA) van Beersel uit. “We hebben de voorbije weken overleg gehad met de vervoersmaatschappij en zijn tevreden over de oplossing.”

De bussen van de MIVB zouden ook een ommetje kunnen maken via de Brusselse Ring maar dat bleek niet haalbaar omdat de bussen rijden met een snelheidsbegrenzer. “Ze rijden niet sneller dan vijftig kilometer per uur”, legt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester) van Beersel uit. “Maar de minimumsnelheid op de snelweg ligt hoger en de begrenzer van enkele bussen weghalen kon niet volgens de MIVB.”

De alternatieven die eerder al voorzien waren blijven ook behouden. Zo zijn er extra fietsenstallingen aan de kerk van Ruisbroek om vandaar de bus te nemen, extra parking aan de sporthal in Ruisbroek en de busreizigers met een abonnement mogen vanuit Ruisbroek ook de bussen op de lijn 810 van De Lijn nemen.