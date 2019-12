Minstens twee rijwoningen in brand in Lot Bart Kerckhoven

10u39 6 Beersel De brandweerzone Vlaams-Brabant West is momenteel met verschillende ploegen ter plaatse in de Laarheidestraat. Daar staan minstens twee rijwoningen in brand.

De brand in Lot werd rond 10 uur ontdekt. Het vuur woedt hevig in een woning en sloeg intussen ook al over naar het dak van een aanpalende woning. De Laarheidestraat is door de politie volledig afgesloten zodat hulpverleners hun werk kunnen doen. Of er gewonden zijn is nog niet duidelijk.

Later meer.