Mini-golfterrein op provinciedomein Huizingen is weer open Bart Kerckhoven

08 juni 2020

Het mini-golfterrein op het provinciedomein in Huizingen is opnieuw geopend. Tijdens de coronacrisis was het domein als wandelpark wel geopend maar bleef verder alles gesloten. Om de veiligheid van de bezoekers en het personeel te waarborgen, moeten de bezoekers een aantal veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Naast het respecteren van de afstand van 1,5 meter moeten ze bijvoorbeeld ook hun handen ontsmetten bij het betreden en verlaten van de attractie.

Het materiaal zal, na elk gebruik, ontsmet worden. De cafetaria aan de grote speeltuin kan ook opnieuw opengaan. Het openluchtzwembad blijft wel nog gesloten, net als de roei- en trapboten, omdat het water te laag staat in de vijver. Er is een voorlopig toegangstarief voor het domein zolang de coronamaatregelen van toepassing zijn. Kinderen tussen 3 en 12 jaar betalen 1,5 euro, volwassen Vlaams-Brabanders 2,5 euro en volwassen niet-Vlaams-Brabanders 4 euro. Ook de trekkershutten kunnen opnieuw gehuurd worden.