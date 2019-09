Meer dan veertig fietsoversteekplaatsen krijgen opvallend rood kleurtje in Beersel Bart Kerckhoven

24 september 2019

13u35 4 Beersel Maar liefst 42 oversteekplaatsen voor fietsers krijgen in Beersel een opvallend rood kleurtje. Zo worden de stroken extra geaccentueerd. Het gemeentebestuur maakt van veiligheid een prioriteit deze legislatuur en de extra verfbeurt is een eerste actie in dat kader.

“Veiligheid gaat hand in hand met zichtbaarheid”, zegt schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke (N-VA). “Met de actie willen we de zichtbaarheid van de fiets en de fietsers verhogen. Samen met de dienst mobiliteit zijn we in januari meteen aan de slag gegaan. Alle mogelijke plaatsen werden in kaart gebracht. Ons voorstel is uitgebreid geëvalueerd door de Fietsersbond. Na hun opmerkingen hebben we nog wijzigingen aangebracht.”

Er moest ook met de Vlaamse overheid gepraat worden. “Aangezien enkele oversteekplaatsen op een gewestweg liggen, overlegden we ook met de hogere overheid”, zegt Vanhaverbeke. “Met een positief resultaat want de stroken aan de op- en afrit van de Brusselse Ring in Lot werden zelfs als eerste geschilderd.”

Deze 42 stroken bevinden zich in de Jozef Huysmanslaan, Lotsesteenweg, Laarheidestraat, Kerkhofstraat, Beerselsestraat, Guido Gezellestraat, Breedveld en Laaklinde.