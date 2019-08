Meer dan duizend mensen nemen afscheid van verongelukte Sebbe (10): “Jij was de man die alles kon” Bart Kerckhoven & Tom Vierendeels

24 augustus 2019

13u51 82 Beersel Meer dan duizend mensen hebben zaterdagochtend in de Sint-Gaugericuskerk in Dworp afscheid genomen van Sebbe De Man (10). De jongen overleed vorige week woensdag bij een verkeersongeval op vakantie. De liefde voor Sebbe stond centraal tijdens de emotionele maar serene viering.

Sebbe kwam op 14 augustus in het Waalse Bièvre om het leven tijdens een vakantie met zijn grootouders. Hij maakte zoals elke ochtend en avond een wandeltocht van een half uur toen hij geraakt werd door de losgeslagen aanhangwagen van een tractor. Het tragische ongeval liet vele inwoners van Beersel en Rode met een verweesd gevoel achter. De kerk in Dworp was dan ook te klein voor de rouwenden die afscheid kwamen nemen van Sebbe.

Omstreeks 10 uur werd de witte kist binnengedragen op de tonen van ‘Zielsveel van jou’ van Udo. De ouders en zusje Febe volgden. Nadien werd een foto van Sebbe en een knuffel op de kist gelegd. Tot buiten voor de kerk probeerden mensen de dienst mee te volgen. Pastoor Jos Houthuys stelde aan het begin van de plechtigheid de vraag die iedereen zich stelde: Waarom? “Eén seconde vroeger of een meter verder en misschien was dit allemaal niet gebeurd”, sprak Houthuys. “Sebbe blijft verder leven op een heel andere manier. De liefde die hij gaf, blijft verder bestaan.”

“Sebbe, de man die alles kan”

Ook mama Marijke en zusje Febe namen het woord. “Ik mis je nu al”, sprak Febe. “Ik wou nog zoveel met je doen. Je was zo fier op wat je kon: ‘Sebbe, de man die alles kan’. Ik hou van jou.” De aanwezigen gaven Febe een applaus nadat ze het woord nam. Mama Marijke vocht nadien ook tegen de tranen toen ze over haar zoon vertelde. “Je zat eigenlijk niet zo graag op de schoolbanken”, sprak Marijke. “Je werkte veel liever op het veld of op de boerderij. Toen we toch wilden dat je ook wat anders deed, ging je voetballen bij Hoger Op Huizingen. Je was niet het grote talent, maar je maakte veel goed met het plezier dat je maakte. Je keek er nog zo naar uit om zondag na de zomerrust opnieuw een tornooi te spelen.” In de kerk werd het muisstil toen wat later ‘Leef’ van André Hazes jr. weerklonk.

Erehaag

Sebbe was verzot op dieren. Niet alleen op de boerderij bij hen thuis, hij ging ook paardrijden bij een manege. De ruiters vormden na de dienst met zes pony’s en zes paarden een erehaag, terwijl de kist naar de witte lijkwagen gedragen werd. De ruiters gingen vervolgens voorop om Sebbe te begeleiden bij zijn laatste reis naar de begraafplaats.

In totaal woonden meer dan duizend mensen de uitvaartplechtigheid bij. Familie en vrienden uit zowel Beersel als Sint-Genesius-Rode kwamen de getroffen families steunen in hun verdriet. Ook klasgenoten van Sebbe van de gemeentelijke basisschool Wauterbos, waar ook zijn mama Marijke lesgeeft, waren aanwezig. Hij zou naar het vijfde leerjaar zijn gegaan.