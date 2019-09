Meer dan driehonderd schoolkinderen ontdekken Bruegel in de Meent Bart Kerckhoven

30 september 2019

323 kinderen van het derde en het vierde leerjaar van de Beerselse basisscholen bezochten vorige week de tentoonstelling over Bruegel in cultureel centrum de Meent. Een veertigtal kunstenaars ging aan de slag met de thema’s en taferelen die de grote schilder meer dan 450 jaar geleden al op doek vastlegde. De cultuurdienst van Beersel werkte een project uit voor de tweede graad van het lager onderwijs waarbij tijdens een tiental opdrachten telkens de link werd gelegd naar werken in de tentoonstelling en het leven en werk van Bruegel.