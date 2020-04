Materiaalwagen van het Rode Kruis Beersel-Rode gestolen: “Tweede keer op vijf jaar tijd” Tom Vierendeels

21 april 2020

19u18 0 Beersel Dieven zijn aan de haal gegaan met een kleine materiaalwagen van het Rode Kruis Beersel-Rode. Het opvallende bestelwagentje werd van de binnenkoer van De Grote Sleutel gestolen. De daders hadden wel eerst de kluis met de reservesleutels open geslepen. Voorlopig ontbreekt elk spoor.

De diefstal werd pas dinsdagochtend door voorzitter Paul Lots vastgesteld. “Eerst dacht ik nog dat een vrijwilliger die had gebruikt, want verschillende van onze leden springen bij in woonzorgcentra of op de ziekenwagen voor ziekenvervoer”, zegt hij. “Maar mijn vrouw belde iedereen op en niemand had hem gebruikt.” Intussen blijkt dat hij vorige week donderdag al werd gestolen. “Via de slimme camera’s werd de nummerplaat op de R0 Brusselse buitenring richting Charleroi opgemerkt”, weet Lots. “Sindsdien is de wagen of de nummerplaat nergens meer gezien of geregistreerd.”

Kluis

De Renault Kangoo stond geparkeerd op de binnenkoer van De Grote Sleutel. “De sleutels bevonden zich in een kluis van ons lokaal”, vervolgt Lots. “Vreemd genoeg is er nergens een spoor van braak te vinden. Iemand moet dus de sleutel nagemaakt hebben. De kluis met reservesleutels stond ook weer netjes tegen de muur, maar de achterkant bleek met een slijpschijf volledig open geslepen te zijn. Ook het hangslot van de slagboom die moet verhinderen dat mensen zomaar moet auto’s wegrijden werd doorgeknipt. Uit ons lokaal bleek er niks gestolen te zijn.”

Tweede keer

De auto is zo’n negen jaar oud en had amper 24.000 kilometer op de teller. “Momenteel hebben we de wagen niet nodig”, verduidelijkt Lots. “We gebruiken die om mensen of vrijwilligers naar evenementen te brengen, maar die gaan nu toch niet door. Daardoor duurde het zo lang voor de diefstal werd opgemerkt. Gek genoeg is het al de tweede keer dat dieven uit zijn op onze materiaalwagen. Vier à vijf jaar geleden werd ingebroken in ons lokaal, werd de reservesleutel gestolen en verdween de auto. Toen werd de Kangoo helemaal beschadigd teruggevonden in een doodlopend straatje in Bergen. We kregen ook verschillende boetes in de bus voor overdreven snelheid in Brussel en op de Brusselse ring. Gelukkig konden we hem nog herstellen. Misschien gaat het wel om dezelfde dader?”

Opvallend

Wat doet iemand met zo’n opvallende bestelwagen? “Opvallend is hij inderdaad”, klinkt het. “Zeker met het opschrift ‘Rode Kruis Vlaanderen’ in Wallonië. Misschien omdat ze denken minder snel gecontroleerd te zullen worden nu we minder vrij kunnen bewegen? De politie zal alleszins wel argwaan krijgen als ze iemand zonder werkpak aan het stuur zien zitten. In ieder geval staan zowel de auto als de nummerplaat geseind.”