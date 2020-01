Marc Desmedt krijgt Herman Teirlinckprijs voor zijn jarenlange inzet in Beersel voor cultuur en heemkunde Bart Kerckhoven

20 januari 2020

11u30 0 Beersel Marc Desmedt heeft van het gemeentebestuur van Beersel de Herman Teirlinckprijs gekregen. De prijs wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk maakten in het culturele leven van Beersel.

Desmedt kreeg de prijs van schepenen Elsie De Greef (N-VA) en Eddy Deknopper (Lijst Burgemeester) op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in cultureel centrum de Meent. “Marc werd genomineerd omwille van zijn inzet voor het Beerselse culturele erfgoed en de plaatselijke heemkunde”, klinkt het. “Zijn bijdrage is exemplarisch en zorgt voor een brede uitstraling van de lokale erfgoedwerking ver buiten Beersel. Hij is onder andere ondervoorzitter van het Heemkundig Genootschap, één van de trekkers van de tentoonstellingen tijdens de jaarmarkten, drijvende kracht achter het heemkundig tijdschrift ‘En het dorp zal duren’ en schrijver van de trilogie ‘Onze dorpen en onze soldaten in de Grote Oorlog’. Vorige week gaf Marc nog een demonstratie van de mogelijkheden van de genealogische databank. In 2004 lag Marc mee aan de basis voor het ontwikkelen van deze databank.”