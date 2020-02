Man voor rechter nadat hij rechtsomkeer maakt na zwaar ongeval op R0 Tom Vierendeels

28 februari 2020

18u27 0 Beersel Een man verscheen voor de Halse politierechter na verkeersinbreuken die hij beging bij het zware ongeval met een vrachtwagen op de R0. Een truck kantelde onder de Drasop en vloog in brand waardoor de snelweg in beide richtingen werd afgesloten.

Het ongeval van 1 augustus 2018 bracht een pak verkeershinder met zich mee in beide richtingen van de Brusselse ring. Een chauffeur kon geen geduld meer opbrengen en besliste rechtsomkeer te maken op de oprit in Huizingen. Naar eigen zeggen vroeg hij de agent of hij dit mocht doen, maar begreep hij de reactie van de agent niet. Hij moest zich nu voor de Halse politierechter verantwoorden omdat hij onder andere geen gehoor gaf aan de bevelen van een agent en over een verdrijvingsvlak heeft gereden. De professionele chauffeur maakte ook rechtsomkeer op de oprit. Hij kreeg uiteindelijk een boete van 240 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van acht dagen.