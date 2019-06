Man die agent in been beet moet niet naar de cel WHW

25 juni 2019

19u40 0 Beersel Een 40-jarige man uit Beersel is veroordeeld tot 4 maanden cel met uitstel voor weerspannigheid. Hij ging helemaal door het lint toen agenten hem wilden kalmeren. Hierbij beet hij een van hen zelfs in het been.

De schoonmoeder van de man belde in november naar de hulpdiensten met de melding dat haar schoonzoon een woedeaanval had. De politie kwam ter plaatse maar de man bleek ondertussen gekalmeerd te zijn. Bij het zien van de agenten ontstak hij opnieuw in woede. Eerst ging hij neus aan neus staan met een van de agenten waarna hij enkele rake vuistslagen uitdeelde. Uiteindelijk kon hij enkel met de steun van een tweede ploeg gearresteerd worden. Tijdens deze arrestatie vond hij het wel nog nodig om een van de agenten in het been te bijten. De agent liep geen verwondingen op.