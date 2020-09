Man afgevoerd naar ziekenhuis nadat hij achter hond in Zenne springt Tom Vierendeels

28 september 2020

18u55 0 Beersel Een man is zondagnamiddag naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij achter zijn hond in de Zenne was gesprongen. Ook een vrouw die hulp bood ging na afloop naar het ziekenhuis voor een controle. De twee personen en de hond stellen het goed.

De hulpdiensten werden zondagnamiddag rond 16 uur opgeroepen voor een man die in de Zenne aan de Meanderveld in Lot was gesprongen. Volgens de politie was hij achter zijn hond gesprongen. Het dier was in het koude water van de Zenne gesukkeld. Ook een vrouw volgde om de man vervolgens te helpen. De eigenaar van de hond werd voor controle met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij kon op eigen houtje uit het water geraken. Ook de vrouw ging nadien nog naar het ziekenhuis trekken. Intussen werd de hond, die ook op het droge kon worden geholpen, ondergebracht in de politiepost. De twee personen en de hond stellen het goed.