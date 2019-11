Loungebrasserie De Pastorie haalt voor het eerst Gault&Millau-gids Bart Kerckhoven

04 november 2019

17u40 2

Loungebrasserie De Pastorie in Alsemberg heeft voor het eerst de Gault&Millau-gids gehaald. De horecazaak in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwkerk kreeg 12 op 20 van de culinaire gids. Dat De Pastorie de Gault&Millau-gids haalt is geen verrassing. Met Richard Hahn staat er een absolute topchef achter het kookfornuis. Hij startte zijn carrière in verschillende sterrenzaken en stond dan elf jaar als chef in het befaamde Maison du Cygne. Naam en faam maakte hij ook als chef en eigenaar van L’Écailler du Palais Royal in Brussel.

Dit jaar gingen ook wij eens proeven in De Pastorie. De recensie kan je hier lezen.