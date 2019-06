Lokaal Overleg Kinderopvang & Opvoedingsondersteuning (LOKO) van start met nieuwe samenstelling Bart Kerckhoven

13 juni 2019

15u58 0 Beersel Het Lokaal Overleg Kinderopvang & Opvoedingsondersteuning (LOKO) is opnieuw van start gegaan. Dat platform brengt iedereen die werkt rond kinderopvang samen rond de tafel.

In het LOKO hebben ouders, de opvang, scholen, Huis van het Kind, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden een stem. Ze geven advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Binnen de gemeente is er een actief Huis van het Kind met verschillende acties en projecten. Bij de start van de nieuwe legislatuur werd het LOK dan ook uitgebreid tot Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning of LOKO. Het LOKO biedt onder andere steun aan acties zoals de fietshappening in kader van Week van de Opvoeding, de workshopnamiddag voor Dag van de Armoede, het babycafé en de luierkast.Het overleg vindt plaats onder leiding van voorzitter Jos Van Vreckem, die al vier legislaturen op rij werd verkozen. Schepen Sonia Van Wanseele (CD&V) neemt deel aan het overleg vanuit haar bevoegdheden Voorschoolse Kinderopvang, Welzijn en Gezin. Schepen Jo Vander Meylen (CD&V) is aanwezig als schepen bevoegd voor Buitenschoolse kinderopvang.