Lichaam aangetroffen in de Zenne in Lot Tom Vierendeels

27 februari 2020

16u07 0 Beersel Brandweer en politie hebben donderdagnamiddag een lichaam aangetroffen in de Zenne in Lot. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de zeventiger die woensdagochtend spoorloos verdween. Of het inderdaad om Guy Faigel gaat kan het parket nog niet bevestigen.

Duikers van de brandweerzone Vlaams-Brabant hebben donderdagnamiddag een lichaam aangetroffen in de Zenne ter hoogte van Lot. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. “Wetsdokter en labo komen straks ter plaatse voor verder onderzoek”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “Voorlopig is er nog een informatie over de identiteit.”

De Zenne werd afgezocht in het kader van de vermist Guy Faigel (79). Hij parkeerde woensdagochtend rond 7.30 uur zijn grijze Hyundai naast de Zenne, maar verder stroomopwaarts in de Vanhamstraat in Buizingen. Mogelijk gaat het dus om deze persoon.