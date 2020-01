Lambiek Fabriek treedt toe tot Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren Bart Kerckhoven

24 januari 2020

20u32 0 Beersel De lambiekbrouwerij Lambiek Fabriek uit Sint-Pieters-Leeuw is voortaan lid van de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL). De Hoge Raad telt zo voortaan tien leden.

“Dee toetreding van de Lambiek Fabriek werd unaniem goedgekeurd”, zegt HORAL-voorzitter Gert Christiaens. “De Lambiek Fabriek zegt ook al toe om de deuren voor het publiek open te stellen tijdens de volgende editie van de Toer de Geuze in 2021. De toetreding van de Lambiek Fabriek is een goede zaak en maakt ons als sector sterker en slaagvaardiger.”

Lambiek Fabriek werd in 2016 opgericht door Jo Panneels en Jozef Vanbosstraeten. Jo Van Aert vervoegde het duo in 2017. Op dit ogenblik heeft de jonge lambiekbrouwerij twee bieren in haar portfolio: de Oude Geuze Brett-Elle die gemaakt wordt van verschillende, zelf gebrouwde lambieken, en Fontan-Elle, een mengeling van fruitige lambieken die gebotteld werd zonder toevoeging van oude lambiek. In de loop van 2020 zal Lambiek Fabriek nog andere lambiekbieren op de markt brengen. 65% van de bieren wordt verkocht in België. De rest wordt geëxporteerd binnen en buiten Europa.

In 2019 werd bij Lambiek Fabriek 600 hectoliter geproduceerd. De totale lambiekvoorraad bedraagt op dit ogenblik ongeveer 130.000 liter.