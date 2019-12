Ladies at the Movies levert mooi bedrag op voor goede doelen Bart Kerckhoven

30 december 2019

Zowel de afdeling van Kom Op Tegen Kanker in Beersel als Think Pink konden rekenen op financiële steun van het gemeentebestuur van Beersel. Op 16 oktober organiseerde dienst Welzijn van Beersel samen met Logo Zenneland namelijk de vijfde editie van ‘Ladies at the Movies’. De filmavond stond in het teken van borstkankeropsporing. Er werden 239 tickets verkocht en dat betekende een iets lagere opkomst dan de voorbije jaren. Het gemeentebestuur besliste om toch hetzelfde bedrag als vorig jaar te schenken: namelijk 450 euro voor elke organisatie.