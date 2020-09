Kunst hangt aan de kapstok in CC de Meent Bart Kerckhoven

07 september 2020

In cultureel centrum de Meent in Alsemberg kan een hele maand lang het werk bewonderd worden van de Beerselse kunstwerkgroep onder leiding van Philippe Van Goethem. Dit keer vonden ze inspiratie in een opmerkelijke inspiratiebron: de kapstok. “Een kapstok kent iedereen als een nuttig meubelstuk, bedoeld voor het ophangen van kledij”, laat de groep weten. “In de tentoonstelling wordt de kapstok uit de kast gehaald en krijgt hij een bijzondere rol. Als basis voor een sculptuur of een kunstzinnig functioneel object, minimalistisch driedimensionaal of met veel kleur op doek.”

Het resultaat is te zien tot 27 september telkens van 8.30 uur tot 12 uur en van 15 uur tot 17 uur in de foyer van het cultureel centrum in Alsemberg.