Kritiek op duurdere restafvalzakken: “Dit is een platte belastingverhoging” Bart Kerckhoven

30 november 2019

20u10 0 Beersel De prijs van de restafvalzakken in Beersel wordt volgend jaar opgetrokken. De gemeenteraad heeft dat goedgekeurd maar de oppositie stemde tegen. “Dit is een platte belastingverhoging”, zegt gemeenteraadslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang).

Het schepencollege verhoogt de prijzen van de restafvalzakken. Een zak van 75 liter stijgt van 1,85 euro naar 2,10 euro. Zakken van veertig liter gaan van 0,95 euro naar 1,10 euro. Het schepencollege stelt dat het de index volgt. “De prijzen zijn ook al een hele tijd niet aangepast”, aldus schepen van Financiën Eddy Deknopper (Lijst Burgemeester). “We rekenen een tariefverhoging van ongeveer tien procent door. Dat zal elders ook gebeuren.”

Op de oppositiebanken vindt men de verhoging van de prijzen ongehoord. “Het gaat om prijsstijgingen tot 16 procent”, zegt Klaas Slootmans. “En de index is de voorbije zes jaar met minder dan de helft gestegen dan de stijging die nu doorgevoerd wordt.”

Slootmans vreest dat de prijsstijging vooral een gevolg zal hebben voor het sluikstorten. ““Beersel kampt vandaag al met vierhonderd kilogram sluikstorten per dag”, aldus het raadslid. “Dat is bijna een verdubbeling op amper tien jaar tijd. De opruimkosten liepen de afgelopen jaren op tot meer dan 104.000 euro, de maatschappelijke kost op het vlak van leefmilieu buiten beschouwing gelaten. Het kan toch niet de bedoeling zijn om sluikstorten tegen te gaan en het niet in de hand te werken door diegenen die braaf zijn afval sorteert nog eens extra in de portefeuille te treffen.”