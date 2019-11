Kristin verloor haar man Johan tijdens aanslagen van 22 maart, nu houdt ze expo met foto’s die hij achterliet: “Ik ken zijn werk, maar toch verrast hij me soms nog” Redactie

16 november 2019

08u01 0 Beersel Kristin Verellen verloor haar partner Johan Van Steen bij de aanslagen in maart 2016 in Brussel. De foto’s die hij naliet hielpen om het verdriet een plaats te geven. Ze putte er moed uit om het burgerinitiatief ‘We have the choice’ op te starten. In Destelheide in Dworp wordt het werk van Johan gecombineerd met haar gedichten in een expo waarbij de cirkels van We have the choice centraal staan die Kristin en vele anderen in de moeilijke periode na de aanslagen hebben ondersteund.

Johan Van Steen was op 22 maart op weg naar het werk toen hij in de metro op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Hij kreeg geen kans meer om zijn passie, de fotografie, te delen met een groot publiek maar Kristin zorgt er nu wel voor dat veel mensen kunnen genieten van zijn beelden. De foto’s van Johan kregen opnieuw een prominente plaats in de nieuwe tentoonstelling ‘Standing still/Still standing’ in vormingscentrum Destelheide.

Tijdens de afscheidsplechtigheid voor Johan in Westrand in Dilbeek konden mensen zijn foto’s voor het eerst zien. “Zo ging de bal verder aan het rollen”, vertelt Kristin. “Er kwam een vraag van BOZAR om zijn werk te exposeren. Er volgde dan een tentoonstelling in de Ravensteingalerij in Brussel. En uiteindelijk vroeg uitgeverij Lannoo me of er geen boek uitgebracht kon worden. Na Johans dood heb ik al zijn foto’s bekeken op zijn computer. Ik kende het werk van mijn man natuurlijk maar toch kon hij me zelfs dan nog verrassen. Ik ontdekte composities die ik nog nooit had gezien. Heel wat beelden had hij al afgewerkt. Andere beelden vond ik zo toepasselijk dat ik ze er absoluut bij wilde. In deze expo kregen de mensen van Destelheide carte blanche. De combinatie van de foto’s met de teksten en de video-installatie over het thema klopt wel helemaal. Ik ben blij met het resultaat.”

Pas zekerheid na 3,5 dagen

De Cirkels van het vrijwillige burgerinitiatief ‘We have the choice’ maken sinds de aanslagen in Brussel deel uit van het Kristins leven. “Ik kreeg pas na 3,5 dag zekerheid over het lot van Johan”, vertelt Kristin. “In die moeilijke dagen na de aanslag kwamen heel wat vrienden en familieleden op bezoek. Om troost te zoeken bij elkaar zaten we vaak in een cirkel samen om te praten. Het bracht rust en veerkracht tussen al het verdriet door. Daar ontstond het idee dat we de voorbije jaren met onze organisatie ‘We have the choice’ verder uitgewerkt hebben en nu toepassen in allerlei interculturele milieus, in het bijzonder bij jongeren.

Een grote cirkel waar mensen kunnen zitten trekt dan ook in Dworp de aandacht. Met de cirkels wil Kristin nu andere mensen de kans geven om stil te staan bij wat er voor hen belangrijk is. “Het kan hen helpen om een richting uit te gaan”, legt ze uit. “De naam van onze organisatie zegt het eigenlijk al: ‘We have the choice’. Je kan echt zelf kiezen waar je naar toe wil. Het is onze manier om ons af te zetten tegen de verharding en het extreme in onze maatschappij. Het mag allemaal best wat menselijker. Zo’n gevoel proberen we in onze sessies in de cirkels te bereiken. Intussen is de groep van ‘We have the choice’ uitgegroeid tot een vijftigtal gemotiveerde vrijwilligers.”

De naam van onze organisatie zegt het eigenlijk al: ‘We have the choice’. Je kan echt zelf kiezen waar je naar toe wil. Het is onze manier om ons af te zetten tegen de verharding en het extreme in onze maatschappij. Het mag allemaal best wat menselijker

“Na de aanslagen hebben we de eerste cirkels georganiseerd met nabestaanden maar ook met hulpverleners en zelfs journalisten. Die aanslagen hebben bij veel mensen een trauma veroorzaakt. Maar Cirkelrituelen helpen niet alleen in moeilijke momenten, maar ook op alle belangrijke kantelmomenten waarin keuzes zich aandienen. Ook voor de jonge generatie, voor wie het niet altijd evident is om in complexe wereld van vandaag te verbinden buien cyberspace en levenskeuzes te maken. Net daarom is het ook belangrijk dat we de expo konden opzetten in een centrum als Destelheide. Daar komen nu eenmaal heel wat jongeren over de vloer. We merken ook dat de vraag naar onze cirkels stijgt. Er is dus zeker een behoefte aan.”

In de expo wordt ook een video tentoongesteld van Molenbeekse jongeren van Centrum west die rond het thema van de workshop “Standing still/Still standing” met Katrien Oosterlinck aan het werk zijn gegaan, ondersteund door twee cirkels van We have the choice.

De expo ‘Standing still/Still standing’ kan bezocht worden tot en met 31 januari 2020 tijdens de openingsuren van Destelheide op de Destelheidestraat 66 in Dworp. Meer info op www.wehavethechoice.com.