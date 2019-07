Kringloopkrachten leren Beerselaars biologisch composteren en tuinieren Bart Kerckhoven

Zelfs wie geen groene vingers heeft kan aan de slag in de tuin. Dat is alvast het uitgangspunt die de kringloopkrachten hanteren wanneer ze mensen leren tuinieren in Beersel. De vrijwilligers waren vroeger ook wel gekend als de compostmeesters en wordt ondersteund door biotuiniersorganisatie Vlaco. Omdat de biologische kringloop in de tuin meer inhoudt dan alleen tuinieren is nu gekozen voor een andere naam. Eind juni ontvingen de kringloopkrachten alvast heel wat geïnteresseerden op de Open Kringloopdag in het recyclagepark in Lot. De mensen kregen er uitleg aan een compost demostand. Meer info over de kringloopkrachten via deze link.