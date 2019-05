Koninklijke Toneelgroep Weredi viert twintigste verjaardag van jeugdafdeling en huldigt verdienstelijke leden Bart Kerckhoven

21 mei 2019

11u13 4 Beersel Leden en medewerkers van de Koninklijke Toneelgroep Weredi bliezen verzamelen in café Wolfshagen in Lot voor de jaarlijkse algemene vergadering en er werd ook een jubileum gevierd. De jeugdafdeling van Weredi bestaat namelijk twintig jaar.

Sonja Bosmans en wijlen Alfons Vanlaethem startten destijds de jeugdwerking op en sindsdien voeren de jongeren van Weredi telkens in februari een druk bijgewoonde voorstelling op. Zes leden die destijds bij de oprichting betrokken waren zijn vandaag nog steeds actieve mensen bij Weredi: Ina Hamelryck, Agnetha Cnudde, Karlien Figeys, Joeri Zelck, Sonja Bosmans en Jan Zelck. Joeri is intussen zelf voorzitter geworden van de afdeling.

Ook Bert Demunter en An Mertens van OpenDoek brachten Weredi een bezoek. Zij beloonden de leden die minstens vijftien jaar een bestuursfunctie uitoefenden met een kunstwerk: Jonas Borremans, Joeri Zelck, Sonja Bosmans en algemeen voorzitter Jan Zelck vielen die eer te beurt. Sonja en Jan kregen dan ook nog een medaille van de Vlaamse overheid voor vijftien jaar ononderbroken een bestuursfunctie uit te oefenen op minimum vijfenveertigjarige leeftijd. Die medailles werden overhandigd door burgemeester Hugo Vandaele (CD&V), schepen van Cultuur Elsie De Greef (N-VA) en schepen van Jeugd Jo Vander Meylen (CD&V). René Onkelinx werd tenslotte aangesteld als erevoorzitter van de vereniging. Het bestuur van Weredi zette ook nog de gastvrouw in de bloemetjes. Cafébazin Rita Roels van Wolfshagen baat namelijk al 35 jaar het café in Lot uit waar de leden van Weredi altijd welkom zijn.